По делу о ДТП с погибшим военным следователь закрыл производство из-за отсутствия в действиях водителя состава преступления: что решил апелляционный суд

37-летний мужчина на «Mercedes-Benz Sprinter» наехал на военнослужащего ВСУ, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по делу о ДТП, в котором погиб военнослужащий.

28 ноября недалеко от с. Требуховцы в Хмельницкой области 37-летний мужчина на автомобиле «Mercedes-Benz Sprinter» наехал на 55-летнего военнослужащего, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сведения об уголовном правонарушении с правовой квалификацией по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего – в тот же день были внесены в ЕРДР.

По результатам следственных действий (осмотра места происшествия, экспертиз тела погибшего, судебной транспортно-трасологической экспертизы, экспертизы технического состояния автомобиля, допроса свидетелей, следственного эксперимента, экспертиз обстоятельств и механизма ДТП) следователь закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях водителя состава инкриминируемого преступления.

Мужчина, имеющий по этому делу статус потерпевшего, обратился в Хмельницкий горрайонный суд с просьбой отменить постановление следователя о закрытии уголовного производства. Однако следственный судья пришел к выводу, что правоохранители совершили достаточно действий, направленных на установление обстоятельств происшествия, а потому принятое решение – законное.

Представитель потерпевшего обжаловал определение судьи в апелляционный суд: просил его отменить и принять новое – об отмене постановления следователя о закрытии уголовного производства. Ссылался на то, что следователь не допросил свидетелей о состоянии дорожного покрытия, не дал оценки утверждениям потерпевшего, что для экспертизы были предоставлены ошибочные исходные данные, а потому нужно назначить повторную экспертизу и повторный следственный эксперимент.

Коллегия судей ХАС согласилась с доводами апелляционной жалобы: досудебное расследование в уголовном производстве проведено без всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и оценки следователям всех собранных и проверенных доказательств.

«По результатам апелляционного пересмотра производства, коллегия судей считает, что следователь пришел к преждевременному выводу об отсутствии в данном уголовном производстве признаков состава преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 2 УК Украины, не приведя убедительных, исчерпывающих мотивов в обоснование своего решения о закрытии уголовного производства, действуя в пределах положений ст. 284 УПК. Соответственно и определение следственного судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 10.05.24 года по результатам рассмотрения жалобы потерпевшего, по мнению коллегии судей, также нельзя считать законным и обоснованным», – констатировал апелляционный суд.

Следовательно, ХАС удовлетворил апелляционную жалобу представителя потерпевшего и принял решение направить материалы уголовного производства в СУ ГУНП в Хмельницкой области для проведения досудебного расследования по этому делу.

С мотивами определения апелляционного суда по делу № 686/31696/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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