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Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

12:44, 25 июня 2024
Почти 4,2 миллиона украинцев пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.
Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года
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Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Как известно, механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года. Принятое решение о продлении не изменяет решение от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита.

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в страну происхождения. Люди, пользующиеся временной защитой, имеют равные права на всей территории ЕС.

Эти права включают:

  • проживание;
  • доступ к рынку труда и жилья;
  • медицинскую помощь;
  • социальную помощь;
  • доступ к образованию для детей.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.

«День за днем ​​россия терроризирует украинский народ своими бомбардировками. Это небезопасные происшествия. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», – отметила госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, представляющая страну, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.

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