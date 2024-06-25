Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

Почти 4,2 миллиона украинцев пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.

Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Как известно, механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года. Принятое решение о продлении не изменяет решение от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита.

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в страну происхождения. Люди, пользующиеся временной защитой, имеют равные права на всей территории ЕС.

Эти права включают:

проживание;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию для детей.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.

«День за днем ​​россия терроризирует украинский народ своими бомбардировками. Это небезопасные происшествия. Сбежавшие от российской агрессии могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность», – отметила госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, представляющая страну, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть – дети.

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