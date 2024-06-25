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В Киеве таксист присвоил 400 000 грн, которые забыла жена пропавшего без вести воина

12:41, 25 июня 2024
Водитель такси решил не отдавать коробку с деньгами, а менеджеру службы поддержки такси сообщил, что забытых вещей в автомобиле нет.
В Киеве таксист присвоил 400 000 грн, которые забыла жена пропавшего без вести воина
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю такси в краже денег в больших размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 26-летний водитель одной из служб такси приехал по вызову к пассажирке. После того, как он доставил ее к месту назначения, мужчина закончил рабочую смену и уехал домой. Позже он получил уведомление от службы поддержки о том, что в автомобиле клиентка забыла свои вещи.

Открыв багажник автомобиля, мужчина обнаружил там коробку, которая была завернута в пищевую пленку.

Распаковав коробку, таксист увидел в ней 400 000 гривен, которые его пассажирка - жена военного получила от государства в связи с тем, что ее муж пропал без вести.

«Водитель такси решил не отдавать коробку с деньгами, поэтому сообщил менеджеру службы поддержки такси, что забытых вещей в автомобиле нет», – пишет прокуратура.

Впоследствии он увез деньги «на хранение» своему товарищу.

В прокуратуре добавили, что правоохранители нашли деньги и вернули их владелицы. Таксисту же сообщено о подозрении в краже.

Теперь злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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