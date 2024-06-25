Япония ослабила визовые требования для граждан Украины: основные изменения

С 24 июня Япония ослабила визовые требования для украинцев. Об этом сообщает посольство Японии в Украине.
«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержке усилий по восстановлению Украины», - говорится в сообщении.
В ведомстве пока не уточнили детали, однако в феврале 2024 года посольство анонсировало изменения для краткосрочного пребывания граждан Украины в Японии.
Среди изменений:
В посольстве указывали, что ослабление визовых требований улучшат условия для проживающих в Японии бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины.
На сайте посольства отмечается, что ведомство пока не оказывает услуги в Украине. Следовательно, оформить визу в Украине невозможно.
Украинцы вправе оформить визу в посольствах Японии в соседних странах: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.
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