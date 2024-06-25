Япония ослабила визовые требования для граждан Украины: основные изменения

Ослабление визовых требований улучшит условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.

С 24 июня Япония ослабила визовые требования для украинцев. Об этом сообщает посольство Японии в Украине.

«Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержке усилий по восстановлению Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве пока не уточнили детали, однако в феврале 2024 года посольство анонсировало изменения для краткосрочного пребывания граждан Украины в Японии.

Среди изменений:

штатные работники украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной, имеют право получить многократную краткосрочную визу для деловых целей. Также смягчено требование наличия истории поездок в Японию;

родственники эвакуированных в Японию украинцев могут получить многократную краткосрочную визу для посещения родственников или знакомых;

многократные визы (действительные в течение пяти лет с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.

В посольстве указывали, что ослабление визовых требований улучшат условия для проживающих в Японии бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины.

На сайте посольства отмечается, что ведомство пока не оказывает услуги в Украине. Следовательно, оформить визу в Украине невозможно.

Украинцы вправе оформить визу в посольствах Японии в соседних странах: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.

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