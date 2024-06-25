Поступление-2024: куда звонить в случае возникновения вопросов – ответ МОН

Министерство образования и науки Украины сообщило о запуске консультативной поддержки для поступающих.
В ведомстве отметили, чтобы сделать процесс вступления более простым и понятным для поступающих и родителей, запустили:
Горячую линию МОН: 0(800) 50-45-70
График: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:45
Чат-бот на сайте МОН (язык чат-бота будет отображаться именно языком настройки вашего браузера)
График: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:00
Электронная почта: [email protected]
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