Поступление-2024: куда звонить в случае возникновения вопросов – ответ МОН

В Украине запустили консультативную поддержку для поступающих.

Фото: atomy.com.ua

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Министерство образования и науки Украины сообщило о запуске консультативной поддержки для поступающих.

В ведомстве отметили, чтобы сделать процесс вступления более простым и понятным для поступающих и родителей, запустили:

Горячую линию МОН: 0(800) 50-45-70

График: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:45

Чат-бот на сайте МОН (язык чат-бота будет отображаться именно языком настройки вашего браузера)

График: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:00

Электронная почта: [email protected]

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