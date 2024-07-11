По худшему сценарию, свет будет 4 часа в сутки: в КГГА назвали и лучший сценарий

В КГГА заявили, что свет может быть, как 4 часа в день, так и в сутки.

Учитывая объемы энергопотребления, в Украине стабильно принимают отключений 2-3 очередей, поэтому это фактически - 4 часа света в день. Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это лучший сценарий.

«В лучшем сценарии свет будет 4 часа днем и 4 часа ночью. Но пока готовимся к различным сценариям, в том числе к худшему, к которому нас предупреждает ДТЭК», - сказал он.

То есть не исключен сценарий 4 часов света в сутки.

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