Система Patriot и разминирование Черного моря: Украина и Румыния заключили соглашение по безопасности

Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Источник фото: president.gov.ua

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Ключевые пункты соглашения:

- Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

- Соглашение содержит конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

- Официальный Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны.

- Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины.

- В соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.

Украина и Румыния заключили это соглашение по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

Украина уже подписала 23 двусторонних соглашения по безопасности с такими странами, как Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия, Норвегия, Япония, США, ЕС, Эстония, Литва, Польша, Люксембург и Румыния.

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