17-летние юноши, которые еще не стали на воинский учет, получат повестки и могут быть оштрафованы

17-летним юношам в Украине будут рассылать повестки, однако не для мобилизации.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», юноши, которым исполнилось 17 лет, получат повестки от ТЦК, если они еще не стали на воинский учет, и могут быть оштрафованы. Как отметил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, эта процедура не имеет отношения к мобилизации.

«Те, кто этого не сделали по тем или иным причинам, разумеется, в Украине война, могут быть разные обстоятельства, те должны это сделать. И для этого будут рассылаться повестки. Это не имеет никакого отношения к мобилизации», - сказал Лазуткин.

В ТЦК подросткам выдадут приписную, которая нужна для поступления на высшее образование. Кроме того, эта процедура касается украинцев, которые уже уехали за границу.

«Человеку нужно прийти в ТЦК с документами, то есть это свидетельство о рождении, идентификационный код, паспорт и, если он проходил какие-то, например, обучение, или где-то учился в каких-то секциях, которые так или иначе к военному делу имеют отношение, то тоже сертификаты, грамоты принести», - отметил спикер МОУ.

За нарушение военного законодательства грозят значительные штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

«Сейчас эти штрафы увеличены, поэтому исключать того, что штраф может быть, мы не можем, потому что есть норма закона. И сейчас сумма штрафов от 17 тысяч гривен и довольно существенные», - добавил Лазуткин.

Напомним, 17-летние украинцы за рубежом должны вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК.

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