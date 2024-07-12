Есть ли угроза со стороны Беларуси: в ГПСУ объяснили ситуацию на границе

ВСУ наращивают оборонные возможности и укрепляют линию границы и приграничье.

Пока на границе со стороны Беларуси перемещения техники, личного состава подразделений армии Беларуси или российских подразделений, активности диверсионно-разведывательных групп не наблюдается. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Ситуация на границе с Беларусью полностью отлична от границы с рф, потому что по этому направлению обстановка полностью контролируема и рядом нашей границы, и по ту сторону», - пояснил он.

Демченко добавил, что обстрелы также не фиксируются.

В свою очередь, украинская сторона активно наращивает оборонные возможности, укрепляет в инженерном отношении линию границы и приграничья.

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