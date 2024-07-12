Чи є загроза зі сторони Білорусі: у ДПСУ пояснили ситуацію на кордоні

ЗСУ нарощують оборонні можливості та укріплюють лінію кордону і прикордоння.

Наразі на кордоні з боку Білорусі переміщення техніки, особового складу підрозділів армії Білорусі чи російських підрозділів, активності диверсійно-розвідувальних груп не спостерігається. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю відмінна від кордону з рф, бо по цьому напрямку обстановка повністю контрольована і поряд нашого кордону, і по той бік», - пояснив він.

Демченко додав, що обстрілів також не фіксується.

Своєю чергою, українська сторона активно нарощує оборонні можливості, укріплює в інженерному відношенні лінію кордону і прикордоння.

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