Податкова відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, коли податкова відмовляє в укладенні договору про добровільну сплату ЄСВ.

Зазначається, що згідно з положеннями розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з особою, яка подала Заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску), після перевірки викладених у ній відомостей, контролюючими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається Договір відповідно до типового Договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції №449, а у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), укладається Договір за формою, наведеною в додатку 5 до Інструкції №449.

Контролюючий орган відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою «Платники, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску» ст. 10 Закону №2464;

ст. 10 Закону №2464; подала неповні або недостовірні відомості;

раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;

бажає укласти договір на строк менше одного року.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

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