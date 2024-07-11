Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Верхньою межею температури на робочих місцях є температура +28ºС. Про це зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова з посиланням на Держпраці.

Так, сумарна тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну.

На відкритих місцевостях та за температури зовнішнього повітря +35°C тривалість безпечної роботи повинна становити 15-20 хвилин.

Нагадаємо, останні дні в Україні температура повітря сягає понад + 30 ºС у затінку. Державними санітарними нормами «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» регламентовано норми мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, закладів, установ, незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Оптимальні та допустимі показники мікроклімату є різними для різних категорій робіт за показниками важкості. Проте, верхньою межею температури на постійних робочих місцях (де працівник проводить більше половини свого робочого часу або не менше 2-х годин поспіль), є температура +28 ºС. Робота при температурі повітря більше 37 ºС відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі.

Автор: Наталя Мамченко

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