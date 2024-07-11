Продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов – Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда

Председатель Комитета ВР Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда напомнила, что продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов.

Верхним пределом температуры на рабочих местах является температура +28ºС. Об этом отметила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда.

Так, суммарная продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов в смену.

На открытых местностях и при температуре наружного воздуха +35°C длительность безопасной работы должна составлять 15-20 минут.

Напомним, последние дни в Украине температура воздуха достигает более +30 ºС в тени. Государственными санитарными нормами «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений» регламентированы нормы микроклимата в пределах рабочей зоны производственных помещений, учреждений, независимо от их формы собственности и подчинения. Оптимальные и допустимые показатели микроклимата различны для разных категорий работ по показателям тяжести. Однако, верхним пределом температуры на постоянных рабочих местах (где работник проводит более половины своего рабочего времени или не менее 2-х часов подряд), является температура +28 ºС. Работа при температуре воздуха более 37 ºС относится к опасным (экстремальным). При этой температуре не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе.

Автор: Наталья Мамченко

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