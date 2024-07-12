Агента рф, собиравшего данные о военных объектах и ​​инфраструктуре в Киевской области, ждет суд

Мужчина за деньги сливал врагу информацию об ВСУ.

Мужчину, задержанного во время ведения разведдеятельности в Киевской области, будут судить по обвинению в госизмене. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Расследованием установлено, что житель Полтавской области выполнял задачи представителя фсб рф. Он собирал и систематически передавал ему через мессенджер разведданные о расположении объектов критической инфраструктуры и дислокации воинских частей ВСУ на территории Киевской и Полтавской областей.

За каждое выполненное задание мужчина получал от представителя РФ денежное вознаграждение. Сумма зависела от срочности и качества проделанной ими «работы».

Обвиняемого правоохранители задержали в мае 2024 года во время выполнения очередного задания куратора. По ходатайству прокуратуры он находится под стражей.

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