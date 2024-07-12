Агента рф, який збирав дані про військові об’єкти та інфраструктуру на Київщині, чекає суд

Чоловік за гроші зливав ворогу інформацію про ЗСУ.

Чоловіка, якого затримали під час ведення розвіддіяльності на Київщині, судитимуть за звинуваченням у держзраді. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що житель Полтавської області виконував завдання представника фсб рф. Він збирав і систематично передавав йому через месенджер розвіддані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації військових частин ЗСУ на території Київської та Полтавської областей.

За кожне виконане завдання чоловік отримував від представника рф грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними «роботи».

Обвинуваченого правоохоронці затримали в травні 2024 року під час виконання чергового завдання куратора. За клопотанням прокуратури він перебуває під вартою.

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