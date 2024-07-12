Підробили документи про догляд за особою з інвалідністю для виїзду за кордон: судитимуть ділків

На Черкащині повідомили про підозру двом жителям Уманського району за фактом незаконно переправлення через державний кордон України.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, що підозрювані використовуючи підроблені документи, а саме акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, сприяли перетинанню державного кордону України особами призивного віку.
На даний час вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжного заходу.
У прокуратурі додали, що чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Раніше на Донеччині викрили схему переправляння ухилянтів за участі директора благодійного фонду.
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