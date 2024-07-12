Підробили документи про догляд за особою з інвалідністю для виїзду за кордон: судитимуть ділків

Чоловікам, які підробили документи про здійснення догляду за особою з інвалідністю, тепер загрожує до семи років позбавлення волі.

На Черкащині повідомили про підозру двом жителям Уманського району за фактом незаконно переправлення через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, що підозрювані використовуючи підроблені документи, а саме акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, сприяли перетинанню державного кордону України особами призивного віку.

На даний час вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжного заходу.

У прокуратурі додали, що чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше на Донеччині викрили схему переправляння ухилянтів за участі директора благодійного фонду.

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