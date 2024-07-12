Фейкові інвестиції у криптовалюту: у Києві шахраї видурили у громадян майже 400 000 грн

Юнаки розміщували фейкові оголошення в Інтернеті про можливість прибутку від інвестицій.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам, які під привидом інвестування в криптовалюту ошукали громадян на майже 400 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що троє ділків, віком від 16 до 20 років, створили Telegram-канал, у якому розміщували оголошення щодо можливості надвисокого прибутку шляхом інвестування в криптовалюту. Спілкуючись з громадянами онлайн, спільники переконували останніх перераховувати їх кошти на підконтрольні їм банківські карти. Втім, після отримання грошей звʼязок з потерпілими припинявся і ніякий прибуток вони не отримували. Слідством встановлено, що у такий спосіб фігуранти ошукали 52 потерпілих на майже 400 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 5 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-карти та інші речові докази.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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