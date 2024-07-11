Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

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813 тисяч нерозглянутих судами справ і більше 40% судів недофінансовані. Про це повідомила Рахункова палата України за результатами аудиту відповідності на тему «Забезпечення засад функціонування судової влади».

«Кризу поглибила неповноважність Вищої ради правосуддя, яка з лютого 2022 року фактично перестала працювати, оскільки 10 її членів подали у відставку.

Основні проблеми судової системи:

недофінансування 2023 році 13,5 млрд грн;

кадровий дефіцит. Станом на 31.12.2023 залишалися вакантними 2246 суддівські посади;

накопичення нерозглянутих справ. Брак суддів призвів до зростання у 2023 році кількості нерозглянутих справ на 95 384;

призупинка внутрішніх кадрових процесів: дисциплінарні провадження, звільнення суддів, розгляд дисциплінарних скарг розтягнуті у часі» - зазначили у Рахунковій палаті.

Також аудитом Рахункової палати зафіксовано значне уповільнення процесу формування Служби дисциплінарних інспекторів та незабезпечення реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, затвердженої Указом Президента України. Документ мав на меті підвищення ефективності та незалежності судової влади.

З огляду на низку цих та інших фактів, встановлених аудитом, Рахункова палата рекомендувала Вищій раді правосуддя виправити виявлені недоліки, зокрема звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи із пропозиціями внести зміни до законодавства задля:

– забезпечення безперервного функціонування ВРП;

– законодавчого визначення поняття доброчесності судді в Україні та невідкладного розгляду питань припинення відставки судді після набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– скорочення строку розгляду дисциплінарних скарг відповідно до кращих міжнародних практик

– удосконалення норм стосовно участі ВРП у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

Крім того, до 30 вересня 2024 року Вища рада правосуддя має:

- розробити та затвердити чіткі механізми здійснення дисциплінарного провадження і забезпечити пріоритетність їх розгляду;

- спільно з Урядом вжити дієвих заходів із розміщення служби дисциплінарних інспекторів.

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що проведений Рахунковою палатою аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Звіт за результатами аудиту буде опубліковано на сайті Рахункової палати та надіслано Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та Вищій раді правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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