Счетная палата рекомендует определить понятие добропорядочности судьи в законе и сократить сроки рассмотрения жалоб на судей

813 тысяч нерассмотренных судами дел и более 40% судов недофинансированы. Об этом сообщила Счетная палата Украины по результатам аудита соответствия по теме «Обеспечение основ функционирования судебной власти».
«Кризис углубила неполномочность Высшего совета правосудия, который с февраля 2022 фактически перестал работать, поскольку 10 его членов подали в отставку.
Основные проблемы судебной системы:
недофинансирование в 2023 году 13,5 млрд грн;
кадровый дефицит. По состоянию на 31.12.2023 оставались вакантными 2246 судейских должностей;
скопление нерассмотренных дел. Нехватка судей привела к росту в 2023 году количества нерассмотренных дел на 95 384;
приостановка внутренних кадровых процессов: дисциплинарные производства, увольнение судей, рассмотрение дисциплинарных жалоб растянуты во времени» - отметили в Счетной палате.
Аудитом Счетной палаты зафиксировано значительное замедление процесса формирования Службы дисциплинарных инспекторов и необеспечение реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021–2023 годы, утвержденной Указом Президента Украины. Документ преследовал цель повышения эффективности и независимости судебной власти.
Учитывая ряд этих и других фактов, установленных аудитом, Счетная палата рекомендовала Высшему совету правосудия исправить выявленные недостатки, в частности обратиться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями внести изменения в законодательство:
– обеспечение непрерывного функционирования ВСП;
– законодательного определения понятия добропорядочности судьи в Украине и безотлагательного рассмотрения вопросов прекращения отставки судьи после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
– сокращение срока рассмотрения дисциплинарных жалоб в соответствии с лучшими международными практиками
– усовершенствование норм по участию ВСП в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.
Кроме того, до 30 сентября 2024 года Высший совет правосудия должен:
- разработать и утвердить четкие механизмы осуществления дисциплинарного производства и обеспечить приоритетность их рассмотрения;
- совместно с правительством принять действенные меры по размещению службы дисциплинарных инспекторов.
Как отмечает Счетная палата, присутствовавший на заседании глава ВСП Григорий Усик подтвердил наличие выявленных Счетной палатой недостатков и отметил, что проведенный Счетной палатой аудит будет полезен и для совершенствования работы ВСП, и для государства в целом.
Отчет по результатам аудита будет опубликован на сайте Счетной палаты и направлен Верховной Раде Украины, Офису Президента Украины, Кабинету Министров Украины и Высшему совету правосудия.
Автор: Наталья Мамченко
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