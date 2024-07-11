Счетная палата рекомендует определить понятие добропорядочности судьи в законе и сократить сроки рассмотрения жалоб на судей

Как отмечает Счетная палата, присутствовавший на заседании глава ВСП Григорий Усик подтвердил наличие выявленных Счетной палатой недостатков и отметил, что аудит будет полезен и для совершенствования работы ВСП, и для государства в целом.

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813 тысяч нерассмотренных судами дел и более 40% судов недофинансированы. Об этом сообщила Счетная палата Украины по результатам аудита соответствия по теме «Обеспечение основ функционирования судебной власти».

«Кризис углубила неполномочность Высшего совета правосудия, который с февраля 2022 фактически перестал работать, поскольку 10 его членов подали в отставку.

Основные проблемы судебной системы:

недофинансирование в 2023 году 13,5 млрд грн;

кадровый дефицит. По состоянию на 31.12.2023 оставались вакантными 2246 судейских должностей;

скопление нерассмотренных дел. Нехватка судей привела к росту в 2023 году количества нерассмотренных дел на 95 384;

приостановка внутренних кадровых процессов: дисциплинарные производства, увольнение судей, рассмотрение дисциплинарных жалоб растянуты во времени» - отметили в Счетной палате.

Аудитом Счетной палаты зафиксировано значительное замедление процесса формирования Службы дисциплинарных инспекторов и необеспечение реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021–2023 годы, утвержденной Указом Президента Украины. Документ преследовал цель повышения эффективности и независимости судебной власти.

Учитывая ряд этих и других фактов, установленных аудитом, Счетная палата рекомендовала Высшему совету правосудия исправить выявленные недостатки, в частности обратиться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями внести изменения в законодательство:

– обеспечение непрерывного функционирования ВСП;

– законодательного определения понятия добропорядочности судьи в Украине и безотлагательного рассмотрения вопросов прекращения отставки судьи после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

– сокращение срока рассмотрения дисциплинарных жалоб в соответствии с лучшими международными практиками

– усовершенствование норм по участию ВСП в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

Кроме того, до 30 сентября 2024 года Высший совет правосудия должен:

- разработать и утвердить четкие механизмы осуществления дисциплинарного производства и обеспечить приоритетность их рассмотрения;

- совместно с правительством принять действенные меры по размещению службы дисциплинарных инспекторов.

Как отмечает Счетная палата, присутствовавший на заседании глава ВСП Григорий Усик подтвердил наличие выявленных Счетной палатой недостатков и отметил, что проведенный Счетной палатой аудит будет полезен и для совершенствования работы ВСП, и для государства в целом.

Отчет по результатам аудита будет опубликован на сайте Счетной палаты и направлен Верховной Раде Украины, Офису Президента Украины, Кабинету Министров Украины и Высшему совету правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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