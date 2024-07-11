Передавал фсб данные об объектах критической инфраструктуры и воинских частях: будут судить агента рф

За каждую выполненную задачу агент получал от представителя государства-агрессора денежное вознаграждение.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый выполнял задачи представителя фсб рф. Он собирал и систематически передавал ему через мессенджер разведданные о расположении объектов критической инфраструктуры и дислокации воинских частей Вооруженных сил Украины на территории Киевской и Полтавской областей.

За каждую выполненную задачу агент получал от представителя государства-агрессора денежное вознаграждение. Сумма зависела от срочности и качества проделанной ими «работы».

В прокуратуре добавили, что мужчину правоохранители задержали в мае во время выполнения очередного задания куратора. По ходатайству прокуратуры он находится под стражей.

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