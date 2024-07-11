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В каких случаях производится техническое расследование аварий, связанных с использованием газа в быту

23:30, 11 июля 2024
В Гоструда также объяснили, каким нормативным документом регламентируется порядок проведения расследования.
В каких случаях производится техническое расследование аварий, связанных с использованием газа в быту
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Государственная служба Украины по вопросам трудам объясняет, в каких случаях проводится техническое расследование аварий, связанных с использованием газа в быту и каким нормативным документом регламентируется порядок его проведения.

Техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту, проводится в случае возникновения опасного происшествия, случившегося при использовании газа в быту, в результате которого причинен вред здоровью или жизни людей и (или) вызван нарушение эксплуатации внутридомовой системы газоснабжения (повреждения арматуры, приборов, оборудования, средств учета и регулирования) и (или) повреждения инженерных сетей, оборудования, конструктивных элементов сооружений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации.

Процедура проведения технического расследования обстоятельств и организационных причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту, права и обязанности участвующих в проведении расследования определяется Порядком проведения технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту, утвержденном приказом МЧС Украины 27.04.2012 № 734, зарегистрированным Министерством юстиции Украины 24.05.2012 под № 823/21135.

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