В яких випадках проводиться технічне розслідування аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті

У Держпраці також пояснили, яким нормативним документом регламентується порядок проведення розслідування.

Державна служба України з питань праці пояснює, в яких випадках проводиться технічне розслідування аварій, пов’язаних з використанням газу в побутіт та яким нормативним документом регламентується порядок його проведення.

Технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, проводиться у разі виникнення небезпечної події, яка трапилась під час використання газу в побуті, внаслідок якої заподіяно шкоду здоров’ю або життю людей та (або) спричинено порушення експлуатації внутрішньобудинкової системи газопостачання (пошкодження арматури, приладів, обладнання, засобів обліку та регулювання) та (або) пошкодження інженерних мереж, обладнання, конструктивних елементів споруд, які перешкоджають їх подальшій експлуатації.

Процедура проведення технічного розслідування обставин та організаційних причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, права й обов’язки осіб, які беруть участь у проведенні розслідування визначається Порядком проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, затвердженим наказом МНС України 27.04.2012 № 734, зареєстованим Міністерством юстиції України 24.05.2012 за № 823/21135.

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