Генасамблея ООН розгляне проект резолюції України щодо ядерної безпеки

Україна внесла проект резолюції щодо безпеку ядерних об'єктів на розгляд до Генасамблеї ООН.

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Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй збирається для розгляду проекту резолюції, внесеного Україною, щодо безпеки та захищеності ядерних об'єктів. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У проекті резолюції, який готові підтримати десятки країн, зокрема наголошується на тому, що будь-яке використання ядерної енергії та установок повинне бути безпечним, захищеним та надійно охоронятися, не завдаючи шкоди довкіллю. Особлива увага приділяється українським атомним електростанціям, зокрема Запорізькій АЕС, які повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до міжнародних норм МАГАТЕ.

«Дякуємо країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами», — зазначив представник України.

Серед країн, які вже висловили свою підтримку проекту, вказані: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Беліз, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Японія, Італія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мікронезія (Федеральні Штати), Нідерланди, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Республіка Молдови, Румунії, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччини, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тонга, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Вануату.

Очікується, що засідання з розгляду резолюції розпочнеться о 22:30 за київським часом.

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