Практика судів
  1. У світі

Генасамблея ООН розгляне проект резолюції України щодо ядерної безпеки

17:57, 11 липня 2024
Україна внесла проект резолюції щодо безпеку ядерних об'єктів на розгляд до Генасамблеї ООН.
Генасамблея ООН розгляне проект резолюції України щодо ядерної безпеки
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй збирається для розгляду проекту резолюції, внесеного Україною, щодо безпеки та захищеності ядерних об'єктів. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У проекті резолюції, який готові підтримати десятки країн, зокрема наголошується на тому, що будь-яке використання ядерної енергії та установок повинне бути безпечним, захищеним та надійно охоронятися, не завдаючи шкоди довкіллю. Особлива увага приділяється українським атомним електростанціям, зокрема Запорізькій АЕС, які повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до міжнародних норм МАГАТЕ.

«Дякуємо країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами», — зазначив представник України.

Серед країн, які вже висловили свою підтримку проекту, вказані: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Беліз, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Японія, Італія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мікронезія (Федеральні Штати), Нідерланди, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Республіка Молдови, Румунії, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччини, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тонга, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Вануату.

Очікується, що засідання з розгляду резолюції розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва