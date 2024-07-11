$6 000 за оформлення документів для нібито законного перетину кордону: у Миколаєві викрили ділків

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Миколаєві поліцейські викрили двох ділків, які за 6000 доларів обіцяли оформити документів для нібито законного перетину держкордону. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зазначається, що двоє чоловіків 34-х та 39-ти років, знаючи, що їхній знайомий не проти уникнути військової служби, запропонували йому допомогу. Фігуранти запевнили клієнта, що мають зв’язки та можливість оформити відповідні документи з подальшим оновленням даних у ТЦК та СП щодо звільнення від військової служби на 1 рік, що передбачає можливість законно перетнути кордон. Свої послуги зловмисники оцінили в 6000 доларів США.

Затриманим повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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