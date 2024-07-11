$6 000 за оформление документов для якобы законного пересечения границы: в Николаеве разоблачили дельцов

Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Николаеве полицейские разоблачили двух дельцов, которые за 6000 долларов обещали оформить документы для якобы законного пересечения госграницы. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что двое мужчин 34-х и 39-ти лет, зная, что их знакомый не прочь избежать военной службы, предложили ему помощь. Фигуранты заверили клиента, что имеют связи и возможность оформить соответствующие документы с последующим обновлением данных в ТЦК и СП об освобождении от военной службы на 1 год, что предусматривает возможность законно пересечь границу. Свои услуги злоумышленники оценили в 6000 долларов.

Задержанным сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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