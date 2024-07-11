В Молдове автобус Кишинев-Киев столкнулся с легковушкой: есть погибшие

Два человека погибли в результате ДТП.

В Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем. В результате ДТП двое погибли, сообщает NewsMaker.

По информации от полиции, водитель легкового Renault начал совершать разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.

В результате столкновения 74-летний водитель легковушки и его пассажирка- жена погибли на месте.

О состоянии пассажиров автобуса не сообщают.

Фото: IGSU

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.