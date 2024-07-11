ВСП уволил судью из Донецкой области за совершение дисциплинарного проступка

Уволен судья Артемовского горрайонного суда Донецкой области Игорь Решетняк.

В четверг, 11 июля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области (командированного в Дружковский городской суд Донецкой области) Решетняка Игоря Владимировича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности восьмая статья 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Ранее сообщалось, что судья Харьковского окружного админсуда уволен в отставку.

Кроме того, судья Лисичанского городского суда Луганской области временно отстранен от осуществления правосудия.

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