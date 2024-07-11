ВРП звільнила суддю з Донеччини за вчинення дисциплінарного проступку

Звільнено суддю Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ігоря Решетняка.

У четвер, 11 липня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області (відрядженого до Дружківського міського суду Донецької області) Решетняка Ігоря Володимировича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше ми писали, що суддю Харківського окружного адмінсуду звільнено у відставку.

Крім того, суддю Лисичанського міського суду Луганської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.