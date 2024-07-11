Суддю Харківського окружного адмінсуду звільнено у відставку

Суддю Юлію Зоркіну звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У четвер, 11 липня, відбулося засідання Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Харківського окружного адміністративного суду Зоркіну Юлію Володимирівну у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.

Додамо, суддю Лисичанського міського суду Луганської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

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