Українцям повідомили, коли відключень стане менше, а світла більше

Очікується, що світла може бути більше через виведення з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки.

В Україні щодня діють стабілізаційні відключення електроенергії. Причина - значні пошкодження енергоінфраструктури та зростання споживання світла через спеку.

Очікується, що ситуація може покращитись вже через 10 днів через зменшення спеки та закінчення ремонту блоку АЕС. Однак за умови відсутності обстрілів енергетики. Про це в ефірі "Київ24" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Також, за його словами, можливо, покращиться ситуація на теплових електростанціях та гідроелектростанціях. Тому з кінця липня — початку серпня можна очікувати менших відключень.

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