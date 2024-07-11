Украинцам сообщили, когда отключений станет меньше, а света больше

Ожидается, что света может быть больше из-за вывода из ремонта блока АЭС и уменьшения жары.

В Украине каждый день действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Причина – значительные повреждения энергоинфраструктуры и рост потребления света из-за жары.

Ожидается, что ситуация может улучшиться уже через 10 дней из-за уменьшения жары и окончания ремонта блока АЭС. Однако при отсутствии обстрелов энергетики. Об этом в эфире "Киев24" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Также, по его словам, возможно улучшится ситуация на тепловых электростанциях и гидроэлектростанциях. Поэтому с конца июля – начала августа можно ожидать меньших отключений.

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