Генераторы в многоэтажных домах нельзя использовать даже на балконах — Госэнергонадзор

Украинцам напомнили, что генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра.

Фото: 20minut.ua

Государственная инспекция энергетического надзора Украины напомнила, что электрогенераторы можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей. Использовать генераторы в многоэтажных домах нельзя даже на балконах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что любая электростанция является объектом повышенной опасности, ее эксплуатация требует соблюдения определенных условий. В частности, общие требования предусматривают, что:

инструкция от производителя по эксплуатации электростанции обязательна к исполнению;

генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах (даже на балконе!);

электростанции можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра;

генератор должен быть сухим, для этого его нужно защитить от атмосферных осадков и подтоплений, если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов можно получить поражение током;

перед заправкой электростанции ей нужно дать остыть, иначе топливо может вспыхнуть и вызвать пожар и травмирование человека, осуществляющего его обслуживание;

запрещается хранить запас бензина рядом с генератором.

В ведомстве также добавляют, что самый простой способ безопасного использования электростанции – подключить к генератору удлинитель и к нему уже включить те электроприборы, которые нуждаются.

Если в доме часто выключают электроэнергию, в Госэнергонадзоре посоветовали подключить генератор к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР).

Ранее сообщалось, что нельзя подключать к генератору.

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