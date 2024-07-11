АРМА реализовала арестованную компьютерную технику на 11,6 млн грн через Прозорро.Продажи

Реализованные активы включают 229 единиц компьютерной техники.

Фото: ukrinform.com

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что реализовало через систему Прозорро.Продажи партию арестованных активов на общую сумму 11 649 259,24 грн. Реализованные активы включают 229 единиц компьютерной техники, включая моноблоки и ноутбуки известного мирового бренда.

«Эта техника является частью большей партии электронных устройств арестованных в рамках уголовного производства и решением суда, переданных в АРМА на реализацию, - заявили в АРМА.

Там указывают, что злоумышленники пытались провезти эту технику как контрабанду, теперь значительную часть суммы – более 3 млн грн – составляют таможенные платежи, которые поступят в государственный бюджет. Остальные средства поступят в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них Военных облигаций.

Изъятая партия также включает мобильные телефоны и планшеты. Эти устройства будут в ближайшее время выставлены на повторный электронный аукцион.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.