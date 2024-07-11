АРМА реалізувало арештовану компʼютерну техніку на 11,6 млн грн через Прозорро.Продажі

Реалізовані активи включають 229 одиниць комп'ютерної техніки.

Фото: ukrinform.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що реалізувало через систему Прозорро.Продажі партію арештованих активів на загальну суму 11 649 259,24 грн. Реалізовані активи включають 229 одиниць комп'ютерної техніки, зокрема моноблоки та ноутбуки відомого світового бренду.

«Ця техніка є частиною більшої партії електронних пристроїв арештованих у межах кримінального провадження та рішенням суду переданих в АРМА на реалізацію, - заявили в АРМА.

Там вказують, що зловмисники намагалися провезти цю техніку як контрабанду, тепер значну частину суми - понад 3 млн грн - складають митні платежі, які надійдуть до державного бюджету. Решта коштів надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій.

Вилучена партія також включає мобільні телефони та планшети. Ці пристрої будуть найближчим часом виставлені на повторний електронний аукціон.

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