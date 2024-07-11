Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту

Ілон Маск зазначив, що довгострокова мета полягає в тому, щоб пом’якшити «цивілізаційні ризики ШІ», а ідея «полягає в тому, щоб наділити людей надздібностями».

Джерело фото: Gabby Jones/Bloomberg

Neuralink готується приблизно за тиждень імплантувати мозковий чип другому пацієнту. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск, пише «Bloomberg».

Під час дискусії на платформі X мільярдер і кілька співробітників Neuralink розповіли про можливості нинішнього пристрою та майбутні перспективи.

У короткостроковій перспективі компанія має на меті допомогти пацієнтам з черепно-мозковими травмами та травмами хребта, дозволивши їм керувати смартфонами та комп’ютерами за допомогою розуму. Для цього вона імплантує пристрій, який називає «Телепатія».

Ілон Маск зазначив, що довгострокова мета полягає в тому, щоб пом’якшити «цивілізаційні ризики ШІ». Він стверджує, що Neuralink може допомогти в цьому, створивши «більш тісний симбіоз між людським і цифровим інтелектом». Мільярдер сказав, що ідея «полягає в тому, щоб наділити людей надздібностями».

У відео команда також обговорила майбутні покоління пристрою. Маск сказав, що пацієнти зі старішими моделями повинні мати можливість перейти на новіші. «Ти хочеш iPhone 15», — сказав він, — «Не iPhone 1».

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