Илон Маск анонсировал имплантацию чипа Neuralink второму пациенту

Илон Маск отметил, что долгосрочная цель состоит в том, чтобы смягчить «цивилизационные риски ИИ», а идея «состоит в том, чтобы наделить людей сверхспособностями».

Источник фото: Gabby Jones/Bloomberg

Neuralink готовится примерно через неделю имплантировать мозговой чип второму пациенту. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, пишет «Bloomberg».

В ходе дискуссии на платформе X миллиардер и несколько сотрудников Neuralink рассказали о возможностях нынешнего устройства и будущих перспективах.

В краткосрочной перспективе компания стремится помочь пациентам с черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника, позволив им управлять смартфонами и компьютерами с помощью ума. Для этого она имплантирует устройство, которое называет «Телепатия».

Илон Маск отметил, что долгосрочная цель состоит в том, чтобы смягчить «цивилизационные риски ИИ». Он утверждает, что Neuralink может помочь в этом, создав «более тесный симбиоз между человеческим и цифровым интеллектом». Миллиардер сказал, что идея «состоит в том, чтобы наделить людей сверхспособностями».

В видео команда также обсудила будущие поколения устройства. Маск сказал, что пациенты со более старыми моделями должны иметь возможность перейти на более новые. «Ты хочешь iPhone 15», - сказал он, - «Не iPhone 1».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.