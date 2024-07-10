Что нельзя подключать к генератору: советы

Не все приборы можно подключать к классическим бензиновым и дизельным генераторам.

Во время длительных отключений электроэнергии генераторы становятся одним из лучших альтернативных источников электроэнергии. Однако, чтобы обеспечить их длительную службу и избежать опасности, важно соблюдать определенные правила эксплуатации. Некоторые приборы не рекомендуется подключать к генераторам, и вот почему. Об этом сообщили в ТСН.

Основная причина ограничений в подключении некоторых приборов к генераторам заключается в показателях напряжения и качества тока на выходе. Качество электрической энергии определяется напряжением в сети, формой синусоиды переменного тока и его частотой. Если напряжение отклоняется более чем на 10% от допустимых показателей или колебания синусоиды превышают 2,5%, это может привести к выходу из строя электронных систем, особенно тех, которые имеют микросхемы.

К чувствительным к качеству тока устройствам относятся:

- Цифровые гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки)

- Газовые или электрические котлы с электронным типом управления

- Циркуляционные насосы циркуляционные насосы

- Современные телевизоры современные

- Медицинское и лабораторное оборудование

Такие приборы можно подключать только к инверторным генераторам, которые обеспечивают "идеальный" ток.

Классические бензиновые и дизельные генераторы не подходят для питания вышеупомянутых приборов. Кроме того, важно, чтобы общая нагрузка соответствовала возможностям генератора. Например, генератор мощностью 5 кВт нельзя использовать для питания приборов общей мощностью 6-7 кВт, поскольку это может привести к выходу из строя как самого генератора, так и подключенных к нему устройств, а перегрузка может вызвать воспламенение электроцепей.

Также не рекомендуется использовать генераторы с минимальной нагрузкой, поскольку это приводит к преждевременному износу оборудования. Генератор должен быть правильно заземлен, и рекомендуется подключить его к портативному прерывателю цепи замыкания на землю (GFCI).

При использовании удлинителя выбирайте внешний кабель с номинальной мощностью, которая может выдержать общую нагрузку от подключенных приборов. Если генератор используется на улице, убедитесь, что на него не попадают дождь, снег и другие осадки, чтобы избежать короткого замыкания.

Перед выключением генератора следует выключить все подключенные к нему приборы. Никогда не заправляйте генератор во время работы, поскольку его части будут горячими. Сначала выключите генератор и дайте ему остыть. Храните топливо для генератора в закрытых контейнерах за пределами помещения и вдали от источников тепла.

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