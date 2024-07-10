Четвероногий поджигатель: собака включила газовую плиту и подожгла дом

Собака включила плиту и вызвала пожар в доме хозяев в Колорадо-Спрингс.

В Колорадо-Спрингс, США, собака случайно включила плиту и подожгла дом своих хозяев, пока те спали. Об этом сообщает USAToday.

Инцидент произошел 26 июня около четырех утра. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как пес поворачивает ручку плиты, зажигая огонь. Пламя быстро распространилось по плите, где стояли коробки, которые моментально вспыхнули, и вскоре загорелись кухонные шкафы. Сработала дымовая сигнализация.

Устройство HomePod прислало сообщение о сильной жаре, и пожарная служба была вызвана. К счастью, один из домовладельцев смог самостоятельно потушить пожар. Мужчина получил медицинскую помощь от отравления дымом. О других травмах, в частности у собаки, не сообщалось.

Семья была вынуждена покинуть дом из-за нанесенного ущерба. Роль собаки в возникновении пожара была выявлена только после просмотра видеозаписей с камер наблюдения.

"Пообщавшись с владельцами домов и просмотрев видеозаписи их домов безопасности, мы обнаружили, что их щенок немного заинтересовался и случайно включил печь, на которой было несколько коробок", - сообщили в пожарной службе.

На видео видно, как собака прыгает на плиту, нюхает ящики, а потом уходит. Через несколько секунд ящики на плите загораются, и вся кухня окутана дымом.

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