Бизнесмены, судьи, военные: Швейцария расширила санкции против рф

Швейцария также ввела ограничения на деятельность ряда российских СМИ.

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Во вторник, 9 июля, Швейцария включила в санкционные списки по россии 69 физических лиц и 86 структур, в том числе бизнесменов, судей, военных, а также компании, связанные с оборонным и торговым секторами. Об этом сообщает швейцарское Минэкономики.

«Новые санкции в основном направлены против бизнесменов, представителей вооруженных сил и судебных органов, лиц, (...) и сотрудников фсб)», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что под санкции также попали компании, работающие, в частности, в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов.

Кроме того, Швейцария вводит ограничения на деятельность ряда российских СМИ.

В документе сказано, что в общей сложности включила в санкционные списки по россии 2,2 тыс. человек и компаний.

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