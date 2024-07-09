Бізнесмени, судді, військові: Швейцарія розширила санкції проти рф

Швейцарія також запровадила обмеження на діяльність низки російських ЗМІ.

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У вівторок, 9 липня, Швейцарія включила до списків санкцій по росії 69 фізичних осіб і 86 структур, у тому числі бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами. Про це повідомляє швейцарське Мінекономіки.

«Нові санкції здебільшого спрямовані проти бізнесменів, представників збройних сил та судових органів, осіб, (...) та співробітників фсб)», - йдеться у прес-релізі відомства.

Під санкції також потрапили компанії, які працюють, зокрема, в російському оборонному секторі, а також компанії фінансового та торговельного секторів.

Крім того, Швейцарія запроваджує обмеження на діяльність низки російських ЗМІ.

У документі сказано, що загалом включила до списків санкцій по росії 2,2 тис. осіб і компаній.

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