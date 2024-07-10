Чотирилапий палій: собака увімкнув газову плиту та підпалив будинок

Собака увімкнув плиту та спричинив пожежу в будинку господарів у Колорадо-Спрінгс.

У Колорадо-Спрінгс, США, собака випадково увімкнув плиту та підпалив будинок своїх господарів, поки ті спали. Про це повідомляє USAToday.

Інцидент стався 26 червня близько четвертої ранку. На відеозаписах з камер спостереження видно, як пес повертає ручку плити, запалюючи вогонь. Полум'я швидко поширилося плитою, де стояли коробки, які вмить спалахнули, і незабаром загорілися кухонні шафи. Спрацювала димова сигналізація.

Пристрій HomePod надіслав повідомлення про сильну спеку, і пожежну службу було викликано. На щастя, один із домовласників зміг самостійно загасити пожежу. Чоловік отримав медичну допомогу від отруєння димом. Про інші травми, зокрема у собаки, не повідомлялося.

Сім'я була змушена залишити будинок через завдану шкоду. Роль собаки у виникненні пожежі було виявлено лише після перегляду відеозаписів з камер спостереження.

«Поспілкувавшись із власниками будинків і переглянувши відеозаписи їхніх будинків безпеки, ми виявили, що їхнє цуценя трохи зацікавилось і випадково увімкнуло піч, на якій було кілька коробок», — повідомили у пожежній службі.

На відео видно, як собака стрибає на плиту, нюхає ящики, а потім йде. Через кілька секунд ящики на плиті загоряються, і вся кухня оповита димом.

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