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Що не можна підключати до генератора: поради

07:54, 10 липня 2024
Не всі прилади можна підключати до класичних бензинових та дизельних генераторів.
Що не можна підключати до генератора: поради
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Під час тривалих відключень електроенергії генератори стають одним із найкращих альтернативних джерел електроенергії. Проте, щоб забезпечити їхню тривалу службу та уникнути небезпеки, важливо дотримуватися певних правил експлуатації. Деякі прилади не рекомендується підключати до генераторів, і ось чому. Про це повідомили в ТСН.

Основна причина обмежень у підключенні деяких приладів до генераторів полягає у показниках напруги та якості струму на виході. Якість електричної енергії визначається напругою в мережі, формою синусоїди змінного струму та його частотою. Якщо напруга відхиляється більше ніж на 10% від допустимих показників або коливання синусоїди перевищують 2,5%, це може призвести до виходу з ладу електронних систем, особливо тих, які мають мікросхеми.

До чутливих до якості струму пристроїв належать:

  • Цифрові гаджети (смартфони, планшети, ноутбуки)
  • Газові чи електричні котли з електронним типом керування
  • Циркуляційні насоси
  • Сучасні телевізори
  • Медичне та лабораторне обладнання

Такі прилади можна підключати тільки до інверторних генераторів, які забезпечують «ідеальний» струм.

Класичні бензинові та дизельні генератори не підходять для живлення вищезазначених приладів. Крім того, важливо, щоб загальне навантаження відповідало можливостям генератора. Наприклад, генератор потужністю 5 кВт не можна використовувати для живлення приладів загальною потужністю 6-7 кВт, оскільки це може призвести до виходу з ладу як самого генератора, так і підключених до нього пристроїв, а перевантаження може викликати займання електроланцюгів.

Також не рекомендується використовувати генератори з мінімальним навантаженням, оскільки це призводить до передчасного зносу обладнання. Генератор повинен бути правильно заземлений, і рекомендується під'єднати його до портативного переривача ланцюга замикання на землю (GFCI).

При використанні подовжувача обирайте зовнішній кабель з номінальною потужністю, яка може витримати загальне навантаження від підключених приладів. Якщо генератор використовується на вулиці, переконайтеся, що на нього не потрапляють дощ, сніг та інші опади, щоб уникнути короткого замикання.

Перед вимкненням генератора слід вимкнути всі підключені до нього прилади. Ніколи не заправляйте генератор під час роботи, оскільки його частини будуть гарячими. Спочатку вимкніть генератор і дайте йому охолонути. Зберігайте паливо для генератора у закритих контейнерах за межами приміщення та далеко від джерел тепла.

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