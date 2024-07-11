Генератори в багатоповерхових будинках не можна використовувати навіть на балконах — Держенергонагляд

Українцям нагадали, що генератори можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр.

Фото: 20minut.ua

Державна інспекція енергетичного нагляду України нагадала, що електрогенератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів. Використовувати генератори у багатоповерхових будинках не можна навіть на балконах. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що будь-яка електростанція є об’єктом підвищеної небезпеки її експлуатація вимагає дотримання певних умов. Зокрема, загальні вимоги передбачають, що:

інструкція від виробника з експлуатації електростанції є обов'язковою до виконання;

генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках (навіть на балконі!);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від атмосферних опадів та підтоплень, якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом;

перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та викликати пожежу і травмування людини, яка здійснює її обслуговування;

забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

У відомств також додають, що найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба.

Якщо в будинку часто вимикають електроенергію, у Держенергонагляді порадили під’єднати генератор до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного ввімкнення резерву (АВР).

Раніше ми писали, що не можна підключати до генератора.

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