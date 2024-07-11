Судья Харьковского окружного админсуда уволен в отставку

Судья Юлия Зоркина уволена в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 11 июля, состоялось заседание Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить судью Харьковского окружного административного суда Зоркину Юлию Владимировну в связи с подачей заявлений об отставке.

Ранее Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.

Добавим, судья Лисичанского городского суда Луганской области временно отстранен от осуществления правосудия.

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