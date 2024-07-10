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Суддю Лисичанського міського суду Луганської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

15:54, 10 липня 2024
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Андрія Березіна.
Суддю Лисичанського міського суду Луганської області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Суддю Лисичанського міського суду Луганської області Андрія Березіна, відрядженого до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє ВРП. 

Зазначається, що рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 10 липня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 10 липня 2024 року, суддю Андрія Березіна, відрядженого до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області, відсторонено від здійснення правосуддя.

"У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - повідомили у ВРП.

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