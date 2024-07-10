2 тисячі пачок цигарок мали попливти гумовим човном до Польщі: відео

Серед переправників нелегального багажу виявився один неповнолітній.

Прикордонники на Волині затримали трьох осіб, які планували переправити 2 тисячі пачок цигарок гумовим човном через Західний Буг до Польщі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Затримання відбулося вночі, коли зловмисники були вже з пакунками тютюнових виробів. Незаконний вантаж було вилучено, а двох контрабандистів чекає суд. Третього затриманого, який виявився неповнолітнім, передали батькам.

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