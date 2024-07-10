2 тысячи пачек сигарет должны были поплыть на резиновой лодке в Польшу: видео

Среди переправщиков нелегального багажа оказался один несовершеннолетний.

Пограничники на Волыни задержали трех человек, которые планировали переправить 2 тысячи пачек сигарет на резиновой лодке через Западный Буг в Польшу. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Задержание произошло ночью, когда злоумышленники были уже с пакетами табачных изделий. Незаконный груз был изъят, а двух контрабандистов ждет суд. Третьего задержанного, который оказался несовершеннолетним, передали родителям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.