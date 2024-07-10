Рада готовится к отмене моратория на взыскание имущества госпредприятий: Комитет обсудил проблематику реализации арестованного имущества

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Раде готовятся к отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий. Комитет Верховной Рады по экономическому развитию рассмотрел и рекомендовал принять за основу соответствующий законопроект №11139.
Заместитель главы Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан принял участие в круглом столе по теме: «Принципы реализации арестованного имущества», в ходе которого состоялось обсуждение законопроекта относительно постепенной отмены моратория на взыскание имущества госпредприятий.
Целью этого законопроекта является отменить мораторий на продажу имущества государственных предприятий, обновить финансовое положение компаний с государственной долей, улучшить инвестиционный климат в стране.
Кроме того, он предлагает отмену моратория на принудительную реализацию имущества предприятий, где более 25% принадлежит государству. И это нужно именно сейчас – во время военного положения.
Как сообщается, отмена моратория является мощным шагом для обеспечения финансовой стабильности, улучшения инвестиционного климата, стимулирования экономического развития и является логическим продолжением плана мероприятий, предусмотренных Ukraine Facility.
Также во время мероприятия обсудили: результаты опроса по эффективности реализации арестованного имущества частными исполнителями; преимущества и недостатки проведения реализации арестованного имущества на ГП «СЕТАМ» и АО «Прозорро.Продажи»; усовершенствование механизма реализации арестованного имущества и приближение правовых стандартов в Украине к европейским стандартам и возможные последствия обжалования электронных аукционов.
Отмечается, что этот законопроект – новый шаг к европейским стандартам бизнеса. Он ставит целью отменить мораторий на продажу имущества государственных предприятий, обновить финансовое положение компаний с государственной долей, улучшить инвестиционный климат в стране.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.