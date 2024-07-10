Рада готується до скасування мораторію на стягнення майна держпідприємств: Комітет обговорив проблематику реалізації арештованого майна

Відбувся круглий стіл, під час якого обговорили законопроект щодо поступового скасування мораторію на стягнення майна держпідприємств.

Фото: Верховна Рада

Як писала «Судово-юридична газета», у Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств. Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянув і рекомендував прийняти за основу відповідний законопроект №11139.

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан взяв участь у круглому столі на тему: «Принципи реалізації арештованого майна», у ході якого відбулося обговорення законопроєкту щодо поступового скасування мораторію на стягнення майна держпідприємств.

Цей законопроект має на меті скасувати мораторій на продаж майна державних підприємств, оновити фінансове становище компаній з державною часткою, покращити інвестиційний клімат в країні.

Крім іншого, він пропонує скасування мораторію на примусову реалізацію майна підприємств, де більше 25% належить державі. І це потрібно саме зараз – під час воєнного стану.

Як повідомляється, скасування мораторію є потужним кроком для забезпечення фінансової стабільності, покращення інвестиційного клімату, стимулювання економічного розвитку та є логічним продовженням плану заходів, передбачених Ukraine Facility.

Також під час заходу обговорили: результати опитування щодо ефективності реалізації арештованого майна приватними виконавцями; переваги та недоліки проведення реалізації арештованого майна на ДП «СЕТАМ» і АТ «Прозорро.Продажі»; вдосконалення механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів та можливі наслідки оскарження електронних аукціонів.

Зазначається, що цей законопроект - новий крок до європейських стандартів бізнесу. Він має на меті скасувати мораторій на продаж майна державних підприємств, оновити фінансове становище компаній з державною часткою, покращити інвестиційний клімат в країні.

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