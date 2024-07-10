Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд відтермінував подання при зарахуванні на навчання військово-облікових документів для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон. Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.

Разом із тим, судячи з формулювання, викладеного у постанові Кабміну від 9 липня 2024 р. №801 «Про внесення зміни до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» йдеться не лише про відтермінування подання військово-облікових документів, а й в цілому про відстрочення взяття на військовий облік.

Так, згідно внесених змін до п. 34 «в умовах правового режиму воєнного стану зарахування на навчання до закладів освіти громадян, які підлягають військовому обліку та перебувають на тимчасово окупованій території або вибули з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій за кордон, здійснюється з відстроченням взяття їх на військовий облік і оформлення військово-облікових документів у семиденний строк з дати припинення чи скасування правового режиму воєнного стану».

Таким чином, якщо особа виїхала з ТОТ або виїхала з території активних бойових дій (перелік яких постійно змінює Кабмін) і вступає на навчання має відбутися «відстрочення взяття на військовий облік». Що саме означає таке «відстрочення» не розшифровується.

При цьому в інші постанови Кабміну зміни внесені не були.

Не були внесені і зміни до інших норм того ж Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів №1487.

Як і раніше, він передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. №563 «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» стати на військовий облік одним з таких способів:

прибуття особисто до ТЦК;

шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Отже, виникає питання, чи не буде ТЦК накладати заочні штрафи на таких студентів і чи не доведеться їм потім доводити таке право на «відстрочення» взяття на військовий облік у судах.

Автор: Наталя Мамченко

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